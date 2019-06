Chiesa resterà in Serie A: è sempre più derby Inter-Juventus

“Chiesa vuole andare via. Derby Inter-Juve, no al Bayern Monaco“. Scrive così La Gazzetta dello Sport a pagina 6. I Della Valle ed Enrico Chiesa – si legge – avevano trovato un accordo per il futuro di Federico: l’attaccante viola non avrebbe chiesto aumento d’ingaggio e a fine stagione sarebbe stato libero di scegliere il suo destino. A patto di garantire alla Fiorentina una valutazione non inferiore ai 70 milioni di euro.

Cosa succederà, però, con Rocco Commisso, vicino a diventare nuovo proprietario del club viola? E’ probabile che nei prossimi giorni Enrico contatti Diego Della Valle per avere chiarimenti sulle vicende societarie. Federico vorrebbe avere ben chiaro il suo futuro entro la fine di giugno.

La famiglia Chiesa ha già preso una decisione: anche il prossimo anno Federico giocherà in Serie A. Non è stato facile dire di no a Kalle Rummenigge e al Bayern Monaco che lo volevano per aprire un nuovo ciclo dopo il divorzio con leggende quali Robben e Ribery. Sul piatto un ingaggio da favola (quasi 7 milioni) e la certezza di poter vincere la Bundesliga e di poter essere protagonista in Champions. L’altro club straniero che lo corteggia da tempo, il Real, si è defilato dal giorno in cui Zidane è tornato al comando.

In pista restano Inter e Juventus. La famiglia Chiesa non ha fretta di scegliere. Conti avrebbe voluto Federico già al Chelsea. Sarri, a un passo dalla panchina bianconera, ha fatto di tutto per averlo al Napoli. La Juve ha una squadra più forte e lo corteggia da più tempo ma l’Inter gli garantirebbe una maglia da titolare. È un vero testa a testa. Entrambi i club italiani offrono a Fede un ingaggio da 5 milioni netti l’anno. Che arriveranno a 6 alla scadenza dei 4 anni di accordo. La famiglia Chiesa non ha indicato una preferenza perché voleva permettere ai Della Valle di accendere una mini-asta che avrebbe garantito una valutazione appunto da 70 milioni.