“Chiesa prima richiesta di Conte, ecco la valutazione. Ma con Commisso…”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto di Federico Chiesa in ottica Inter e Juventus:

L’avventura è cominciata. Antonio Conte ha firmato un triennale con l’Inter a 12 milioni di euro a stagione. E ha subito varato il piano acquisti per la prossima stagione. Partiamo da un punto fermo: Icardi è sul mercato. L’Inter ripartirà da altri giocatori. Le prime richieste sono Chiesa, Lukaku, Dzeko e Barella. La situazione in casa Fiorentina è in evoluzione. Il talento viola viene valutato intorno ai 70 milioni di euro. Marotta e Ausilio potrebbero inserire dentro l’operazione alcuni giocatori. Tra questi, Gagliardini, Pinamonti e magari anche Karamoh, che rientrerà dal prestito al Bordeaux. Ovviamente aggiungendo un’offerta economica importante. Se la Fiorentina dovesse essere ceduta a breve però le possibilità diminuirebbero sensibilmente. È evidente che a quel punto la nuova proprietà (Commisso o eventuali altri acquirenti) farebbe di Chiesa il punto di ripartenza fondamentale per costruire una Fiorentina più forte. In tutto questo non c’è però da dimenticare la Juventus, che in ogni momento potrebbe tentare l’affondo, visto che il giocatore piace molto anche a Paratici.