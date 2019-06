Chiesa: possibile incontro tra Enrico e Commisso

E’ sempre più derby tra Inter e Juventus per Federico Chiesa. La domanda, però, sorge spontanea: che farà Commisso? Come scrive La Gazzetta dello Sport, il talento viola accetterebbe di restare solo a due condizioni: un ingaggio pari a quello garantito da Juventus e Inter e la certezza di un progetto sportivo di altissimo profilo. Il tycoon italo-americano potrebbe accontentare le richieste economiche dell’attaccante ma è chiaro che, anche nel rispetto del fair-play finanziario la Fiorentina avrà bisogno di tempo per tornare protagonista nel campionato italiano. Questa settimana sarà decisiva per iniziare a sciogliere i dubbi sulla faccenda. Se la Fiorentina passerà velocemente di mano è possibile un vertice tra il patron Commisso e babbo Chiesa. Magari a New York. Intanto è probabile che oggi ci sia un contatto a Milano tra Commisso, sbarcato ieri sera a Linate (VIDEO), e la famiglia Della Valle.