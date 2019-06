Chiesa-Juve, dietro l’affare l’ombra di Fali Ramadani

Fali Ramadani l’uomo ombra dell’operazione che porterebbe Federico Chiesa alla Juventus. Lo riporta durante Calciomercato su Sky Sport l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che conferma come il talento viola abbia fatto la sua scelta e trovato l’accordo con i bianconeri sulla base di un quinquennale da 5 milioni netti all’anno. Dietro a questo possibile maxi colpo dell’estate c’è il super-agente serbo che tanto ha collaborato con la vecchia proprietà viola, in particolare con Corvino e Cognigni e che al momento sempre con la Juventus è il regista dell’operazione Sarri. Al momento tutto è in stallo, in attesa del closing con Rocco Commisso.