Chiesa: ecco le contropartite offerte da Inter e Juventus

I Della Valle hanno messo in preventivo un incasso di 70 milioni di euro per Federico Chiesa. Gli acquirenti italiani sino a questo momento hanno messo sul piatto cifre inferiori, arricchite da contropartite tecniche più o meno gradite alla società viola.

Per quanto riguarda la Juventus, l’assalto a Federico – scrive La Gazzetta dello Sport – è legato al destino di Douglas Costa. I bianconeri vorrebbero inserire alcune contropartite tecniche nell’affare. Alla Fiorentina piace Mandragora (su cui la Juve ha un diritto di recompra dall’Udinese nel 2020 per 24 milioni), ma è chiaro che a queste condizioni è difficilissimo che il centrocampista dell’under 21 rientri in questo affare. Sarebbe più agevole per i campioni d’Italia girare ai viola Orsolini, destinato ad essere riscattato dal Bologna. Ma in questo caso l’esterno marchigiano ha espresso i suoi dubbi su questa soluzione. Allo stesso modo è difficile credere che Moise Kean accetti di finire in prestito al club toscano.

Capitolo Inter. Anche i nerazzurri vorrebbero inserire alcune contropartite. Nella testa dei dirigenti nerazzurri sia il centrocampista Gagliardini che l’esterno d’attacco Karamoh potrebbero fare al caso di Vincenzo Montella. Ma quest’aspettativa è condivisa solo in parte, semmai a Firenze apparirebbe più gradito Andrea Pinamonti, il goleador dell’under 20, di rientro a Milano dal prestito al Frosinone. Ma anche questa opzione appare difficile, visto che anche l’attaccante potrebbe rientrare nei piani di Conte.