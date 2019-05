Chiesa e Veretout, Fiorentina regina del mercato… in uscita

Su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani la Fiorentina è protagonista… del mercato in uscita. Perché si parla di Chiesa come primo rinforzo per l’Inter di Conte e di Veretout come secondo colpo in entrata del Napoli dopo Di Lorenzo.

Il n° 25 è il top player da regalare al tecnico salentino perché l’Inter ha un “buco” sulla fascia destra. Per sedersi ad un tavolo la Fiorentina chiede 70 milioni e c’è sempre la forte concorrenza della Juventus. Per il centrocampista francese il regista dell’operazione è l’agente Mario Giuffredi, il quale gestisce gli interessi anche di Hysaj e Mario Rui: le richieste viola sono scese da 25 a 22 milioni, De Laurentiis vorrebbe fermarsi a 17 più bonus. L’accordo economico col calciatore c’è già (quinquennale da 1,8 milioni a stagione), e l’affare si farà nonostante anche l’Arsenal si sia interessato all’ex Aston Villa.