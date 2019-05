“La Fiorentina non è stata ancora ufficialmente venduta, ma è tutto definito per il passaggio a Rocco Commisso. Se Chiesa può restare con la nuova proprietà? Impossibile rispondere ora, ma forse qualche possibilità in più di conferma per una stagione ci può essere”. Questa la risposta di Stefano Agresti, direttore editoriale di calciomercato.com, ad una domanda di un tifoso viola. INTANTO L’ARRIVO DI TRAORE’ SI FA SEMPRE PIU’ INCERTO