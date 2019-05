Chiesa all’Inter? Dipende (anche) da Icardi

Che ne sarà di Federico Chiesa? Ce lo chiediamo ormai da tempo e l’incertezza sul cambio di proprietà in questo momento non aiuta. E’ noto che siano molti i club interessati al gioiello della Fiorentina, in Italia soprattutto Juventus e Inter. Su Tuttosport di oggi si racconta che i nerazzurri debbano prima risolvere la grana Icardi, che Marotta spera di riuscire a vendere per una cifra importante. Dalla cessione dell’argentino dipende una buona parte del mercato dell’Inter e anche la possibilità di reperire i soldi per andare all’assalto di Chiesa. MA ROCCO COMMISSO VORREBBE TRATTENERLO A FIRENZE