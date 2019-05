Chiesa, a Milano spuntano maglie nerazzurre n.25. E intanto stasera per salvare la Viola

Il campionato non ha ancora emesso i suoi ultimi verdetti, Inter e Fiorentina devono mantenere alta la concentrazione sul campo per non scivolare all’ultimo, ma il calciomercato è alle porte e le suggestioni hanno già cominciato da tempo a rincorrersi.

Una di queste riguarda Federico Chiesa all’Inter. I nerazzurri sono vicinissimi all’ex CT della Nazionale Antonio Conte, che avrebbe richiesto l’esterno viola come primo rinforzo per la prossima stagione. A Milano c’è entusiasmo per questo possibile trasferimento, tanto che spuntano già le prime maglie, come testimonia il video postato su Twitter dall’inviato di Sport Mediaset Marco Barzaghi, che vi riportiamo qui sotto:

Il futuro di Chiesa sembra lontano da Firenze, ma non c’è ancora nessuna ufficialità. E, soprattutto, stasera il giovane talento avrà ben altre questioni su cui concentrarsi. La salvezza della Fiorentina passa anche dai suoi piedi.