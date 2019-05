Il West Ham rivuole Edimilson: Pellegrini spinge per valutarlo, ma decide la Fiorentina

Edimilson Fernandes è uno dei profili sotto esame per l’eventuale conferma in viola. La cifra che la Fiorentina dovrebbe sborsare per il riscatto dello svizzero classe ’96 dal West Ham è di circa 8 milioni di euro, con il giocatore che ha già dato il suo benestare all’ipotesi di permanenza a Firenze (a confermarlo, ai nostri microfoni, è stato l’agente del giocatore: LEGGI).

Secondo quanto riporta il sito football.london, però, il manager degli Hammers Manuel Pellegrini vorrebbe valutare il giocatore durante la preparazione estiva prima di prendere una decisione sul suo futuro. Va da sé che la volontà di Pellegrini – almeno in questo caso – è strettamente subordinata a quella della Fiorentina, che non avrebbe bisogno di “via libera” esterni nel caso in cui volesse rilevare il cartellino di Edimilson entro i tempi pattuiti l’estate scorsa. MA CON IL PASSARE DEL TEMPO AUMENTANO I DUBBI IN CASA FIORENTINA SUL RISCATTO DEL CENTROCAMPISTA…