Centro sportivo, armadietti svuotati. Da Chiesa a Muriel, chi resterà alla Fiorentina?

Giusto il tempo di svuotare gli armadietti, abbracciarsi e augurarsi buone vacanze. Il Corriere Fiorentino scrive che se sarà addio o arrivederci si vedrà più avanti. Il giorno dopo la salvezza, la Fiorentina ha immediatamente staccato la spina. Nessuno è sicuro di rimanere, ma il giocatore con più attenzioni è Federico Chiesa. Juventus, Inter, Bayern Monaco e altri grandi club osservano: ad oggi una sua permanenza sembra difficile ma la nuova proprietà, riuscendo a trattenerlo, si presenterebbe nel migliore dei modi. Forte aumento dell’ingaggio e una squadra competitiva per l’Europa sono le due condizioni necessarie.

Gli altri: se Pezzella è destinato a restare, chi è sicuro di non tornare a Firenze è Jordan Veretout, che ha trovato da tempo l’accordo col Napoli. Milenkovic davanti a cifre alte può partire, Biraghi incontrerà la società: l’Inter seguito per tutto l’anno. Anche Benassi potrebbe essere ceduto. E Simeone? È uno dei giocatori che più ha deluso, la Fiorentina cercherà il miglior acquirente. Nessuno dei prestiti va verso la conferma: Muriel, Mirallas, Edimilson e Gerson torneranno alla base. Per tutti gli altri si valuteranno le offerte.