Caso Traorè: summit chiarificatore tra Fiorentina ed Empoli. Altri club in attesa, il punto

Su AlfredoPedullà.com troviamo gli ultimi aggiornamenti sul caso Hamed Traorè. Nelle ultime ore Violanews.com ha ricostruito la vicenda (LEGGI), ma la novità è che nelle prossime ore ci sarà un incontro tra i due club per mettere tutto a posto. Sul centrocampista classe 2000 c’è anche la Juventus, pronta a migliorare l’offerta viola. Per ora soltanto un sondaggio quello bianconero, seppur importante. E per Traorè sono arrivati anche due-tre apprezzamenti da club stranieri. Ma la possibilità che resti in Italia è concreta, il prossimo summit Empoli-Fiorentina potrebbe essere quello giusto per fare definitivamente chiarezza. LA PRIMA SCELTA DEL RAGAZZO RESTA LA FIORENTINA, MA I VIOLA…