Bucchioni: “Pezzella perfetto per il dopo Albiol, ma per la Fiorentina lui e Chiesa sono incedibili”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: "Albiol al Villarreal, Manolas o Pezzella per sostituirlo? Pezzella è uno di quei giocatori che guidano la difesa. Koulibaly ha bisogno di uno come Albiol e devo dire che tra i nomi accostati al Napoli, Pezzella è quello che più gli somiglia. Il difensore della Fiorentina aiuta non solo nella fase difensiva, ma anche nella costruzione di gioco. Manolas è un difensore molto veloce, ma non ha l'intelligenza tattica che serve al Napoli e che invece ha Pezzella. Il problema è che è cambiata la proprietà della Fiorentina e adesso è difficile accostarsi ai pezzi forti della squadra. Al momento, sono due i calciatori inamovibili della Viola: Chiesa e Pezzella".