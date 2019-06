Brescia, idea Castrovilli. I lombardi lo vogliono in prestito

Gaetano Castrovilli può (finalmente) trovare la sua collocazione in Serie A. Dopo due ottime stagioni con la maglia della Cremonese il trequartista classe ’97 è pronto al grande salto, ed è un’idea per in neo-promosso Brescia. Il presidente del Brescia Massimo Cellino vuole fare di tutto per averlo in prestito dalla Fiorentina, ma prima i viola devono assestare le vicende societarie. Lo riporta Sky Sport.