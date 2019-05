Biraghi ai saluti: Inter in pole

Cristiano Biraghi si appresta a lasciare la Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo la prima convocazione in nazionale il suo valore era di 10 milioni di euro, ma adesso si è abbassato ai 6-8 milioni. Intanto le voci di un interessamento dell’Inter si rincorrono: la squadra nerazzurra dov’è cresciuto è in pole per l’ex Pescara.