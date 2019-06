Biraghi: addio vicino, ma potrebbe restare in Serie A

L’Atalanta è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Il primo nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Manuel Lazzari della Spal. L’altro è quello di Cristiano Biraghi della Fiorentina. Come scrive tuttomercatoweb.com, la Dea potrebbe fare un tentativo per il terzino sinistro viola, valutato dalla società gigliata circa 15 milioni di euro. L’ex Pescara guadagna un milione a stagione, ingaggio che rientra nei parametri dell’Atalanta.