Avviati i contatti con Stepinski: Vlahovic a Verona. Riscatto e trattativa: la situazione

Il confronto con il Chievo per Mariusz Stepinski (la scheda) è avviato. I veneti sono pronti a far partire la punta per Firenze, accettando la contropartita Dusan Vlahovic, ma l’argomento di discussione rimane come risolvere il contratto il prossimo giugno. La Fiorentina – spiega La Nazione – punta a inserire nel prestito da firmare a gennaio un diritto di riscatto; i Mussi Volanti (anche se d’accordo) non vorrebbero però fissare adesso una cifra definitiva per il cartellino del giocatore.