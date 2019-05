Attaccante cercasi: la Fiorentina guarda in casa del Bologna

Folta concorrenza per Mattia Destro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Fiorentina, Brescia, Lecce, Parma e Sampdoria hanno effettuato dei sondaggi per l’attaccante del Bologna, legato al club rossoblù fino al 2020. La società emiliana ha dubbi sul rinnovo e non vorrebbe portarlo in scadenza.