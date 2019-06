Attaccante cercasi: il Bologna guarda in casa della Fiorentina

Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Come scrive, infatti, il Corriere dello Sport, l’argentino piace al Bologna, in cerca di un attaccante per la prossima stagione. La priorità per Mihajlovic, confermato sulla panchina rossoblù, è Inglese. Dietro di lui ci sono il Cholito, Zaza e Cutrone. La Fiorentina attende un’eventuale offerta ufficiale dopo aver pagato Simeone 18 milioni di euro due estati fa e aver rifiutato 35 milioni dal Marsiglia poco meno di un anno fa.