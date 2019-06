Atalanta: tentativo per Veretout, ma la concorrenza è folta

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fornisce il seguente aggiornamento sulla situazione di mercato di Jordan Veretout:

La partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League come importante biglietto da visita: una piazza capace di sognare in grande, risultato dopo risultato, tentando di attirare profili importanti da regalare a Gasperini.

È Jordan Veretout l’ultima, grande idea in casa Atalanta, pronta a fare un tentativo con la Fiorentina per strappare ai viola (e alla concorrenza) il centrocampista francese. Un’operazione che, tuttavia, non appare semplice, con pretendenti di spicco tra Italia (Napoli) ed estero pronte a tentare di mettere le mani sull’ex Nantes e Aston Villa.