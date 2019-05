Atalanta, rebus Zapata: se parte, occhi su Simeone e Inglese

In caso di remunerativa cessione di Duvan Zapata, l’Atalanta avrà di che guardarsi intorno per trovare un nuovo centravanti. I possibili nomi circolati finora sono due, come riporta Calciomercato.com. Giovanni Simeone, che non sta attraversando un periodo molto tranquillo alla Fiorentina, e Roberto Inglese, protagonista di una gran prima parte di stagione al Parma, ma di proprietà del Napoli. Prima di valutare qualsiasi offerta e tentare l’affondo per altri attaccanti, però, ci sono una Coppa Italia da portare a casa, un 4° posto da raggiungere, classifiche marcatori da scalare. Occhio alle sorprese, perché con l’Atalanta mai dire mai.