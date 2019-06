Asta tutta inglese per Dragowski: dall’oltremanica arriva una nuova offerta

Lo splendido girone di ritorno disputato da Bartlomiej Dragowski con la maglia dell’Empoli come ci si aspettava non è passato inosservato. Anche oltremanica, dove pare che non manchino le offerte per l’estremo difensore polacco. Secondo alfredopedulla.com, dopo i dieci milioni offerti ieri dal Southampton alla Fiorentina, oggi è il turno del Bournemouth, che sarebbe arrivato a toccare la cifra di 11 milioni più 4 di eventuali bonus. Questo club vorrebbe sostituire tra i pali Artur Boruc, ex viola e anch’egli di provenienza polacca, proprio come Dragowski. Intorno al giovane portiere, dunque, può scatenarsi una vera e propria asta, ma per il momento la Fiorentina deve aspettare l’evolversi delle sue vicende societarie.