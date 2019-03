Presente ma anche futuro, a partire già domenica. Su Stadio di oggi si parla dei tanti osservatori da tutta Europa che verranno al Franchi. “La Fiorentina dovrà sostenere un vero assalto ai propri giocatori” si legge nell’articolo. Il riferimento è in primis a Federico Chiesa “la Juve e l’Inter non l’hanno mai mollato, all’estero Manchester City, United, Real, Bayern Monaco. Cifre a salire, pare fino a quota 100”. Ma anche Veretout (Napoli pronto ad offrire 30 milioni), Biraghi (ci sarebbe l’Inter, 15 milioni) e pure Milenkovic, su cui permangono sirene inglesi. Chi manifesterà la volontà di andarsene, come ha sempre affermato la Fiorentina, non sarà trattenuto. Intanto Corvino lavora su giovani prospetti ed è in dirittura d’arrivo la trattativa per Aleksa Terzic, terzino serbo classe ‘99 (SCHEDA).

