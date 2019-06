Anche la Roma si muove per Veretout

Prime manovre per il nuovo corso della Roma di Fonseca. In attesa di ufficializzare l’ormai ex allenatore dello Shakhtar, per cui è stato trovato l’accordo qualche giorno fa, la dirigenza giallorossa sta sondando il calciomercato per rinforazare la rosa. Per il centrocampo, nelle ultime ore è stato fatto il nome di Jordan Veretout, 26 anni, della Fiorentina. Il centrocampista francese piace molto a Fonseca, i contatti sono stati avviati e potrebbe essere lui il primo colpo che la Roma regalerebbe al suo nuovo allenatore. Così leggiamo su www.gianlucadimarzio.com