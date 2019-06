Alonso e Atletico Madrid: il matrimonio s’ha da fare. L’ex viola torna a casa?

Poche settimane fa ne avevamo già parlato, adesso la trattativa potrebbe entrare nel vivo: Marcos Alonso, ex difensore gigliato, è vicino ad un ritorno a Madrid, stavolta però sulla sponda dei colchoneros. L’Atletico, infatti, sta rivoluzionando il proprio pacchetto arretrato e dopo aver salutato sia Godin che Lucas Hernandez ha individuato in Alonso – finito in panchina nelle ultime settimane al Chelsea – il profilo giusto per ripartire. Lo riporta il Sun on Sunday.