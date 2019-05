Allegri via, Cuadrado vuole lasciare la Juve. Per tornare alla Fiorentina?

Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus per tornare alla Fiorentina in questa estate. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Don Balon, il colombiano avrebbe manifestato alla dirigenza bianconera la sua intenzione di lasciare il club soprattutto dopo l’addio di Massimiliano Allegri: una delle possibili destinazioni potrebbe essere la Fiorentina, squadra nella quale ha già giocato durante il primo ciclo di Montella e nella quale vorrebbe tornare. In quest’ottica potrebbe essere una delle contropartite nell’operazione Chiesa, che da tempo è uno dei grandi obiettivi del club bianconero.