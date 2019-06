Albiol lascia il Napoli. Pezzella fra i sostituti, ma la Fiorentina non vuole cederlo

Il Napoli rischia di perdere Raul Albiol e il diesse Giuntoli è già al lavoro per trovare il sostituto dello spagnolo, sempre più vicino al Villarreal. Ci sono tre nomi che piacciono alla società azzurra. Il primo è Kostas Manolas. Il centrale difensivo della Roma ha una clausola rescissoria inferiore ai 40 milioni di euro. Ci sono altre due soluzioni di livello leggermente inferiore. Il Corriere dello Sport ha individuato in German Pezzella e Nathan Aké due elementi di sicuro valore per la sostituzione di Raul Albiiol. Il primo, classe ’91, conosce già la Serie A essendo di proprietà della Fiorentina; il secondo è un classe ’95 ed è in forza al Bournemouth. I viola però avrebbero deciso di non vendere il capitano.