Al passo d’addio: Norgaard in Premier League?

Tanti giocatori lasceranno la Fiorentina in estate. Tra questi c’è anche Christian Norgaard. Come scrive La Nazione, è di ieri la voce di un forte interessamento di un club di Premier League per il mediano danese, che continua ad essere convocato dalla sua Nazionale. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma si parla di un consistente pacchetto di milioni, superiore alla cifra pagata lo scorso anno dalla Fiorentina per averlo.