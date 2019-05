Ag. Politano è sicuro: “Fiorentina? No, l’Inter lo riscatterà e rimarrà a Milano”

Matteo Politano rimarrà all’Inter. Non ha dubbi Davide Lippi, agente dell’attaccante. Il calciatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 20 milionidal Sassuolo e non sembrano esserci dubbi sul riscatto. Così Lippi a fcinternews.it:

Sì, non ci sono dubbi. Ha fatto molto bene. Politano è felice all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato di Fiorentina? No, penso e direi che rimarrà all’Inter. Matteo è un ragazzo serio, pulito: di quelli perbene a cui non si può non voler bene. In campo però non sente le pressioni e infatti non ha risentito minimamente del salto da Sassuolo a Milano. Non si giocano più di 40 partite da titolare nell’Inter al primo anno per caso: puoi riuscirci se al talento abbini grandi qualità morali e professionali.