Ag. Pezzella: “Napoli? Rapporto bellissimo con Giuntoli, ma nessuna chiamata”

“Il Napoli non mi ha ancora contattato, ve lo assicuro. Nè qualche settimana fa quando se ne parlava per la prima volta, nè adesso”. Così il procuratore di German Pezzella commenta i rumors che accostano il capitano della Fiorentina al club azzurro, alla caccia di difensori vista l’imminente partenza di Albiol. Intercettato dalla redazione di GonfiaLaRete.com, Martin Guastadisegno ha aggiunto: “Ho un rapporto bellissimo con Cristiano Giuntoli, ma per ora non mi ha chiamato. Adesso sono qui in Sud America, vedremo quando verrò lì in Italia”. A quanto ci risulta la Fiorentina non ha però intenzione di privarsi del suo difensore, impegnato con la sua Nazionale in Coppa America: E SARA’ SUBITO TITOLARE