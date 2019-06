La Fiorentina deve adesso cominciare al mercato. Come scrive La Gazzetta Sportiva, sono avviati i contatti con Bertolacci come idea a costo zero (si svincola dal Milan il 30 giugno). I veri botti saranno ovviamente altri, partendo dal centravanti. Cutrone piace a Montella, ma la Viola spera in un colpo ancora più prestigioso. In mezzo al campo servono almeno 2-3 pedine. Non adesso, ma nelle prossime settimane possibile l’ex Badelj torni nei pensieri viola.