Addio Fiorentina: Juve-Traoré, c’è l’accordo. Andrà in prestito al Sassuolo

La Juve ha messo la freccia, e ha superato la concorrenza di tutte le squadre interessate ad Hamed Traoré, tra cui la Fiorentina. Come scrive Tuttomercatoweb.com infatti, l’accordo per il passaggio dell’ivoriano in bianconero è totale: tutto praticamente definito con l’Empoli per una cifra che coi bonus raggiungerà i 15 milioni. Anche il ragazzo ha dato il via libera: adesso si trasferirà in prestito al Sassuolo di De Zerbi.