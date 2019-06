Addio Dragowski, accordo ad un passo con un club inglese: ricca plusvalenza per la Fiorentina

Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, Bartlomiej Dragowski sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. Il Southampton è a un passo dall’accordo con la società viola, mancano pochissimi dettagli. Operazione da circa 10 milioni più bonus, cifre importanti per un portiere classe ’97 che nelle ultime settimane era stato cercato anche da altri club. Ma nelle ultimissime ore il Southampton è uscito allo scoperto e ha praticamente chiuso l’affare. GRAZIANI: “LAFONT VALE GIÀ IL DOPPIO DELLA CIFRA SPESA DALLA FIORENTINA PER ACQUISTARLO”