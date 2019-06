Stasera alle 21 allo stadio Dall’Ara di Bologna inizierà l’Europeo Under 21 dell’Italia di Gigi Di Biagio. L’avversario di turno è la Spagna. Come scrive La Gazzetta Sportiva, la nazionale azzurra dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con: Meret in porta, Calabresi, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa, Barella, Mandragora e Pellegrini a centrocampo, Zaniolo e Chiesa a supporto di Kean in attacco.