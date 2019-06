Valcareggi rivela: “Corvino aveva già venduto Chiesa. Ma con la nuova proprietà…”

L’agente e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole su Commisso sul futuro di Federico Chiesa: “Sono molto felice dell’arrivo di Rocco Commisso: io non sono mai all’opposizione. Chiesa? Io so che Corvino lo aveva già venduto, era praticamente della Juventus, ma adesso la nuova proprietà può congelare tutto”. COMMISSO: “CHIESA NON FARA’ COME BAGGIO, VOGLIO TENERLO”