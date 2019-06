Valcareggi conferma: “Corvino non è più operativo. Chiesa è della Juve da 4 mesi”

L’agente e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto stamattina ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Chiesa è della Juventus da quattro mesi. Corvino non lo avrebbe venduto a meno di 110 milioni ma forse ora il prezzo del suo cartellino si è abbassato. Corvino? Da oggi non è più operativo, è tornato in salento ed è deluso per come è finita la sua storia con la Fiorentina. E’ stato massacrato. Ha delle responsabilità ma principalmente paga le colpe degli allenatori, ha fatto il possibile con ciò che aveva a disposizione. Commisso? Niente salto della quaglia ma chiunque arrivi alla Fiorentina è il benvenuto per me”. MA INTANTO LA FIORENTINA TOGLIE CHIESA DAL MERCATO