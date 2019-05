Ursino: “Sorpreso dalla Fiorentina, ma nella corsa salvezza i viola sono avvantaggiati”

Così a tuttomercatoweb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, sulla corsa salvezza: “Mi sembra il nostro campionato del primo anno quando ci siamo salvati proprio contro l’Empoli. L’Empoli è in grandissima condizione fisica e gioca bene, non so se perderà davvero a San Siro come pensano tutti. Fare un pronostico è impossibile… Sicuramente non pensavo che la Fiorentina facesse questo girone di ritorno, così come il Genoa. È un finale caldissimo. Credo che la Fiorentina sia leggermente avvantaggiata. Sicuramente quando sei in queste situazioni hai una grande paura. Per il Genoa ad esempio retrocedere sarebbe un gran problema”. L’EDITORIALE DI RIALTI: “DAL 7° POSTO ALLA LOTTA SALVEZZA, ORA HO PAURA”