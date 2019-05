Una squadra di Serie B offre la panchina all’ex viola Zauri

Secondo quanto riferito da Tuttosport il presidente del Pescara Daniele Sebastiani avrebbe scelto Luciano Zauri per il dopo Pillon sulla panchina del club. L’ex terzino, con un trascorso di una stagione nella Fiorentina, è reduce da un’ottima stagione alla guida della Primavera abruzzese con cui ha conquistato la promozione nella serie superiore al termine di una rimonta incredibile. Per il Pescara si tratterebbe dell’ennesimo allenatore fatto in casa dopo Cristian Bucchi, Massimo Oddo e Massimo Epifani. E SOTTIL SALUTA: “GRAZIE PESCARA”