Ufficiale: Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Ma il tecnico ha altri due anni di contratto

Mancava solo l’ufficialità, da stamattina è arrivata anche quella: Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”. L’interrogativo ora è sull’eventuale buonuscita che l’Inter potrebbe corrispondere a Spalletti, visto che il contratto tra le parti scadrà fra due anni. Marotta, per sostituirlo, ha già scelto da tempo Antonio Conte.