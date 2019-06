Ufficiale, Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

Dopo una lunga telenovela durata quasi un mese, Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Lo hanno annunciato tramite un comunicato sui rispettivi siti ufficiali i bianconeri e il Chelsea, che ha dato il via libera al ritorno dell’allenatore toscano in Italia. Non sarà Guardiola dunque il tecnico della Vecchia Signora ma l’ex Empoli e Napoli, fresco vincitore dell’Europa League, che ha firmato fino al 2022.