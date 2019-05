Tudor esorta i suoi: “Domani non possiamo sbagliare, prendiamoci la salvezza”

C’è anche l’Udinese, insieme alla Fiorentina, tra le squadre che si giocheranno la salvezza negli ultimi 180 minuti di campionato. L’allenatore dei bianconeri Igor Tudor ha parlato così in sala stampa alla vigilia della sfida contro la Spal (già salva): “Quella di domani è una gara fondamentale che non si può sbagliare. E questo potrebbe pesare, ma speriamo che tutto finisca in questo weekend e prendere questi tre punti. Se facciamo la prestazione che vogliamo, contro un avversario che da anni sta facendo bene, possiamo vincere e chiudere la questione salvezza”. LA PERMANENZA IN SERIE A DELLA FIORENTINA E’ LEGATA AGLI EX VIOLA…