Totti rivela: “Ho ricevuto un’offerta dall’Italia”. E’ la Fiorentina?

“Ci sono state offerte da alcune squadre italiane, una questa mattina. Prenderò in considerazione tutto perché adesso sono libero. Juve e Napoli? Non esageriamo, per rispetto dei tifosi…”. Questa frase pronunciata da Francesco Totti durante la scoppiettante conferenza stampa di addio alla Roma, apre l’interrogativo. Che si tratti della Fiorentina? L’accostamento viene quasi naturale pensando alla presenza in viola di Montella, Pradè e tra poco probabilmente anche Batistuta, tutti personaggi che hanno condiviso con Totti la loro esperienza in giallorosso. In un momento di ricostruzione dirigenziale l’ipotesi suona anche affascinante, anche se le prime indiscrezioni parlano di Sampdoria, su chiaro input di Massimo Ferrero, dichiarato tifoso della Roma.