Toni: “Montella e la Fiorentina mi proposero di fare l’allenatore, ci rimasi male…”

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’intervista rilasciata dall’ex attaccante viola Luca Toni a ilposticipo.it: “Nel calcio finché servi ti chiamano tutti, quando non servi più non ti chiama nessuno. Quando sono tornato da Dubai tutta l’Italia mi aveva dato per finito… Mi ha chiamato la Fiorentina: da loro doveva arrivare Berbatov, poi non è successo e sono ritornato. Alla fine della stagione 2012-13 Montella mi ha proposto di iniziare una nuova vita da allenatore: la società voleva che cominciassi un percorso con loro, ma c’ero rimasto male perché volevano spingermi a smettere. Per fortuna il Verona mi ha voluto e ho fatto altri tre anni lì: se non ci fosse stata quella offerta, sicuramente avrei smesso perché non mi voleva nessun’altra squadra”. IL FUTURO DI TONI? ECCO COSA FARA’