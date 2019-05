Stile british: l’Huddersfield retrocede con 16 pt, il club regala maglie ai tifosi in trasferta

Una stagione nefasta per l’Huddersfield, retrocesso in Championship con appena sedici punti conquistati in campionato. La società inglese, in occasione dell’ultima trasferta annuale, ha regalato una maglia a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra a Southampton, ringraziandoli per il sostegno dimostrato.

Premier League, classifica e risultati sul nostro sito partner NumeriCalcio.it