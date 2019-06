Stasera l’Italia in campo contro la Grecia: titolare Chiesa nel tridente con due ex viola

Tornano le qualificazioni ad Euro 2020 anche per l’Italia, che stasera scenderà in campo contro la Grecia, all’Olimpico di Atene. Poche sorprese, almeno al momento, nella probabile formazione di Roberto Mancini. Con Biraghi out a causa di un colpo al ginocchio rimediato in allenamento, a rappresentare la Fiorentina in campo ci penserà ovviamente Federico Chiesa. Il gioiello viola, al centro di molte voci di mercato, sarà affiancato nel tridente azzurro da due ex giocatori della Fiorentina: Federico Bernardeschi e Fabio Quagliarella, il quale nonostante l’età si è meritato il ritorno in Nazionale per quanto fatto negli ultimi campionati.