Spalletti: “La Fiorentina non mi ha cercato. Montella? Finale di stagione messaggio falso”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dalla Coach Experience di Rimini. Queste le sue parole sulla sua presunta candidatura (ormai decaduta) a tecnico viola: “Non credo che la società ci abbia davvero pensato. Mi fa piacere che sia rimasto Montella, non è un messaggio vero quello che è passato nelle ultime giornate dell’anno scorso. Quello che è venuto fuori non dà merito alla qualità dell’allenatore, è giusto valutarlo per quello che farà la prossima stagione dall’inizio”. MONTELLA: “COMMISSO MI HA RESTITUITO ENERGIA”