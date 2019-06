Colombarini: “Semplici? Ha avuto qualche chiamata, ma ha deciso di continuare con noi”

Il patron della Spal Simone Colombarini ha parlato a Radio Sportiva del futuro dei ferraresi e di Leonardo Semplici, accostato in questi ultimi giorni alla panchina della Fiorentina: “Può ambire a piazze più importanti ma con noi può crescere ancora, magari tra due o tre anni potrebbe andare in qualche grande squadra. Ha fatto tanto bene in questi anni e la squadra ha sposato la sua idea di gioco. Qualche chiamata l’ha avuta ma ha deciso di continuare con questo progetto e secondo me ha fatto la scelta giusta”.