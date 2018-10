Con la pausa per le Nazionali i giocatori ne hanno approfittato per qualche giorno di relax e tanti ex viola hanno scelto di venire a Firenze. In particolare, Borja Valero è venuto con la moglie Rocio e la famiglia a Firenze e ha immortalato il tutto sui social, così come Cristoforo è stato protagonista di un selfie con l’amico Maxi Olivera. In città, come scrive La Nazione, anche Neto, che ha passato qualche giorno a Firenze con la famiglia.