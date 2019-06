Si avvicina la Copa America per l’Argentina, Pezzella: “Brasile favorito, ma noi…”

German Pezzella ci crede. Alleggerisce la pressione che c’è sempre intorno ad una Nazionale come l’Argentina prima di una competizione importante (“Il Brasile è il favorito in questa Coppa America“), ma al tempo stesso esalta il gruppo albiceleste. Ecco le sue parole a quattro giorni dal debutto contro la Colombia, in programma domenica:

Stiamo lavorando bene, abbiamo un reparto avanzato molto forte e che può fare la differenza, ma anche sbilanciarci tatticamente: ecco perchè siamo tutti molto concentrati sul mantenere la solidità e l’equilibrio in campo. Daremo tutto per la maglia, sentiamo questa responsabilità, non importa esser titolari oppure no, conta il gruppo e vogliamo ottenere un grande risultato. Il mister ci ha passato dei concetti fondamentali che dobbiamo mettere in pratica, già contro la Colombia sarà una bella prova, ha giocatori di livello mondiale. Ma noi abbiamo un certo Messi, un vero leader, dentro e fuori dal campo.