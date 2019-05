Serie B, il Palermo si salva: la Corte d’Appello cancella la retrocessione d’ufficio

Il Palermo può tirare un sospiro di sollievo: il prossimo anno non dovrà giocare nell’inferno della Serie C, visto che la Corte d’Appello ha cancellato con la propria sentenza, emessa pochi minuti fa, la retrocessione d’ufficio dalla cadetteria. I rosanero, infatti, sono stati “soltanto” penalizzati di 20 punti per illecito amministrativo, ma mantengono comunque la categoria. Chi scende invece in terza serie è il Foggia, come già aveva detto la classifica finale del campionato, mentre il playout se lo giocheranno Venezia e Salernitana.